publié le 25/05/2019 à 09:31

"C'est pour Lyon, une nouvelle terrible". De retour d'un voyage au Japon, Gérard Collomb, le maire de la ville, a confié sa "profonde émotion" et sa "surprise" au lendemain de l'attaque au colis piégé qui a fait 13 blessés légers.



Vendredi 24 mai, il est près de 17h30 quand un engin artisanal, composé de vis et de boulons, a explosé rue Victor Hugo, une célèbre artère piétonne de la ville, située entre la place Bellecour et la gare de Perrache. Le secteur a été évacué et bouclé par les forces de l’ordre, la préfecture du Rhône a demandé aux personnes d'éviter la zone.

Selon le maire du IIe arrondissement Denis Broliquier, "la charge était relativement peu importante puisqu'elle a provoqué par souffle l'explosion des vitres de la banque réfrigérée mais on ne voit pas plus" de dégâts.

Quel est le bilan ?

D'après un dernier bilan, 13 personnes - neuf femmes dont une enfant de dix ans et quatre hommes - ont été touchées par l'explosion, 11 ayant été hospitalisées. Toutes ne sont blessées que légèrement. "Ils ont été atteints aux membres inférieurs et aucun ne semble sérieusement atteint. Je pense que nous aurons des nouvelles rassurantes dans la journée", a précisé Gérard Collomb au micro de RTL.



"Les blessures ont été provoquées par des morceaux de verre de la banque réfrigérée (...) et puis il y a aussi des morceaux de métal qui effectivement ont blessé superficiellement (...) la dizaine de personnes", avait précédemment expliqué Denis Broliquier.

Quid du suspect ?

Un suspect soupçonné d'être l'auteur de cette attaque est toujours recherché par les autorités, qui ne privilégiaient aucune piste quant à son profil ou ses motivations.



La police a lancé un appel à témoins en diffusant la photographie du suspect, capté par une caméra de vidéosurveillance municipale. Elle montre un homme "porteur d'un haut sombre à manches longues" et "d'un bermuda clair", poussant un vélo noir. Selon une source proche de l'enquête, il est âgé d'une trentaine d'années.

Un acte terroriste ?

Ce suspect toujours en fuite, il est donc impossible pour l'heure de déterminer s'il appartient à un groupe quelconque. Chargée du dossier, la section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert "une enquête de flagrance des chefs de tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et d'association de malfaiteurs terroriste criminelle".



Toutefois la garde des Sceaux Nicole Belloubet a tenu à souligner vendredi qu'il était "trop tôt" pour évoquer "un acte terroriste". "Au vu des résultats, on pourra effectivement qualifier cette enquête", a-t-elle précisé.