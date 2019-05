publié le 25/05/2019 à 12:15

Au lendemain de l'explosion qui a fait 13 blessés à Lyon, sa prise de parole était attendue pour donner les premiers éléments de l'enquête. Le procureur de la République de Paris Rémy Heitz a donné une conférence de presse samedi 25 mai, au cours de laquelle il a annoncé qu'il n'y avait "à ce stade aucune revendication".



Grâce à la vidéosurveillance, le trajet du suspect, que la police recherche toujours activement samedi matin, a pu être reconstitué de manière précise. L'homme a été aperçu à vélo quai Claude Bernard à 17h19, a expliqué Remy Heitz, puis à 17h22 place Antonin Poncet. À 17h26, il arrive devant la Brioche Dorée, rue Victor Hugo. Il pose alors son vélo et remonte dessus une minute plus tard et se dirige vers la place Bellecour. L'explosion est survenue à 17h28 et 39 secondes précisément. La charge a été déclenchée à distance.

"Tous les moyens" sont déployés pour "interpeller rapidement" l'auteur de l'attaque, a assuré le procureur de la République de Paris, précisant que 90 enquêteurs et 30 techniciens étaient mobilisés. "De nouvelles photos de l'individu vont être prochainement diffusées", a-t-il ajouté.

Explosion à Lyon : une image de vidéosurveillance montre un suspect avec son vélo Crédit : Handout / - / AFP

"Un premier appel à témoins a été lancé hier soir (...) et les témoignages reçus sont en cours d'exploitation", ils "sont au nombre de plusieurs dizaines", a expliqué le successeur de François Molins.