Explosion à Lyon : un homme activement recherché

et AFP

publié le 24/05/2019 à 20:47

La police est à la recherche d'un suspect, après l'explosion qui fait au moins 13 blessés vendredi 24 mai à Lyon. Un homme d'une trentaine d'années, circulant sur un VTT noir et aperçu à proximité des lieux au moment des faits, est recherché par la police, selon une source proche du dossier.



Aucune piste n'est privilégiée à ce stade quant à son profil et ses motivations. Ce suspect a été filmé par les caméras de vidéosurveillance de la ville, selon le maire du 2e arrondissement, Denis Broliquier.

La section antiterroriste du parquet de Paris a annoncé s'être saisie de l'enquête et que le procureur de Paris, Rémy Heitz, se rendait sur les lieux. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est également attendu à Lyon.

Un sac qui contenait des vis, clous ou boulons, a été déposé devant une boulangerie de la rue Victor Hugo, une artère piétonne et commerçante proche de la place Bellecour au cœur de la ville, actuellement en travaux.



La rue a été rapidement évacuée et bouclée par les forces de l'ordre. Le périmètre de sécurité a été élargi dans un second temps à la place Bellecour après la découverte de deux sacs dans un square d'enfants, pour lesquels une levée de doute a été effectuée par les démineurs.