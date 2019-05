publié le 24/05/2019 à 19:32

Une explosion a eu lieu ce vendredi 24 mai dans le centre-ville de Lyon faisant au moins 10 blessés. La détonation a retenti peu après 17h30 dans la rue Victor-Hugo, une rue commerçante située entre la place Carnot et la place Bellecour.



Léa, une riveraine, était sur place au moment de l'explosion : "J'étais dans la rue et quelques mètres devant moi, j'ai vu une explosion. J'ai entendu une forte détonation, ça a fait le bruit d'une bombe même si je n'en avais jamais entendu". Sous le choc, cette femme s'est réfugié dans un magasin : "Tout le monde s'est arrêter et ça fait un peu bizarre. J'ai vu les gens paniquer mais moi, comme c'est ma phobie, je me suis réfugiée dans un magasin où j'ai fais une crise de panique. J'arrivais plus à respirer avant que des gens ne viennent m'aider."

Il s'agirait d'un colis piégé chargé de boulons et vis, d'après le parquet. Le quartier a été bouclé par les forces de l'ordre. Une équipe de déminage est sur place.