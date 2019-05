Explosion à Lyon : Emmanuel Macron évoque "une attaque"

publié le 24/05/2019 à 18:37

Une "attaque". C'est le mot employé par Emmanuel Macron pour qualifier l'explosion d'un colis piégé à Lyon vendredi 24 mai. La préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes fait état de six à huit blessés légers.



"Il y a eu une attaque à Lyon (...) il ne m'appartient pas d'en faire le bilan, mais a priori, aujourd'hui, à ce stade, il n'y a pas de victime. Il y a des blessés, donc je veux avoir évidemment une pensée pour les blessés, leurs familles", a déclaré M. Macron, sans autre précision.



En fin d'après-midi, aux alentours de 17h40, une explosion est survenue rue Victor Hugo, entre les places Bellecour et Carnot dans le centre-ville de Lyon. Selon une source policière citée par l'AFP, le colis piégé contenait "des vis ou des boulons" et a été déposé devant une boulangerie. Le secteur a été évacué et bouclé par les forces de l'ordre.

