Estelle Mouzin : son père veut que Michel Fourniret dise "où elle est"

et AFP

publié le 25/08/2020 à 18:20

Désormais, "on sait qui" a enlevé et tué Estelle Mouzin, selon son père Éric Mouzin. Celui-ci attend désormais que Michel Fourniret, le principal suspect qui est entendu ce mardi 25 août par la justice, dise "où est Estelle", a-t-il déclaré à l'AFP.

"C'est la seule chose importante", a poursuivi le père de la victime, qui n'a pas souhaité commenter le très long déroulé de cette enquête, au cours de laquelle la piste menant à Michel Fourniret, tueur en série déjà condamné, a été exclu à plusieurs moments. Pour lui, ce n'est pas "le moment des règlements de comptes".

Le vendredi 21 août, Monique Olivier, 71 ans et ex-épouse de Michel Fourniret, a accusé "l'Ogre des Ardennes" d'avoir séquestré et tué la fillette de 9 ans à Ville-sur-Lumes (Ardennes) en 2003, livrant des détails inédits devant le juge d'instruction.

Le jour même, un ADN partiel d'Estelle Mouzin, mêlé à d'autres traces, était identifié sur un matelas saisi en 2003 dans la maison de la maison de la sœur de Michel Fourniret, selon l'avocat de Monique Olivier.

Michel Fourniret est entendu depuis 10h, ce mardi 25 août, par la magistrate Sabine Kheris, qui a repris les investigations en 2019 et obtenu d'importantes avancées dans cette enquête. Ses avocats appellent à la "prudence et les plus grandes précautions pour le respect de la présomption d’innocence."