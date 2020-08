Estelle Mouzin : qui est la juge Kheris, qui a accéléré l’enquête ?

publié le 25/08/2020 à 12:41

C'est à une femme que l'on doit cette accélération tardive dans l'enquête sur l'affaire Estelle Mouzin. La juge d'instruction Sabine Kheris, a repris le dossier il y a un an. Son credo : avancer doucement, mais sûrement.

C'est une phrase de Michel Fourniret lors d'un interrogatoire en novembre dernier, qui résume le mieux la relation instaurée par la juge Kheris avec le meurtrier mégalomane : "Jouer avec une partenaire telle que vous, ça en vaut la peine", avait-il déclaré.

Quelques semaines plus tard, le tueur en série lui fait ses premiers aveux explicites dans l'affaire Mouzin. Décrite comme tenace et méthodique, "une soupière de la vérité", selon l'un de ses confrères, la magistrate de 55 ans est aussi la doyenne des juges d'instruction parisiens. Une marque d'expérience, gagnée sur des affaires sensibles, mais toujours loin de la lumière et des caméras.

Premières révélations sur Estelle Mouzin, début 2019

Lorsqu'on lui confie ses premiers dossiers Fourniret, il y a quelques années, Sabine Kheris relit tout, s'imprègne du personnage et de son double, son ex-femme Monique Olivier. Elle prend le temps d'entendre et de ré-entendre le couple infernal lors d'interrogatoires menés comme des parties d'échecs, jusqu'aux premières révélations sur Estelle Mouzin, début 2019.

Depuis, la magistrate a remué ciel et terre, auditions, fouilles, analyses de scellés anciens. De nouveau face à un Fourniret vieillissant toute à l'heure, la juge Kheris va tenter d'obtenir enfin la pièce manquante : le lieu d'enterrement du corps d'Estelle Mouzin.