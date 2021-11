Essonne : un enfant juif de 11 ans agressé à cause de sa religion

"Sale juif, on va te gazer." C'est au cœur du collège de Champcueil (Essonne) que ces mots ont retenti. La scène se déroule dans la cour de récréation, alors qu'un élève marche avec ses deux camarades. Deux autres élèves, plus âgés, s'approchent du groupe des trois jeunes et demandent à chacun : "Tu es juif ?" Le jeune garçon hoche alors la tête.

Le Parisien raconte ensuite le flot d'injures antisémites et les violences physiques que reçoit le garçon. "L’un des deux agresseurs lui a dit : sale juif, on va te gazer en mettant sa main sur sa bouche", détaille une source proche du dossier. "Il a pris la victime par le cou, l’a plaquée contre son aisselle et lui a demandé de se soumettre", ajoute cette même source. Les deux adolescents enchaînent ensuite les saluts nazis.



9 jours plus tard, les parents de la victime découvrent les faits. Ils décident de déposer plainte le 18 septembre à la gendarmerie de Ballancourt-sur-Essonne pour "violences à caractère antisémite", ce qui déclenche l’ouverture d’une enquête.

Un stage de citoyenneté ?

Les deux enfants accusés ont été entendus. Si l'un ne connaissait pas la signification du salut nazi, le second a reconnu qu'il connaissait le nazisme et ses codes. La victime a été jugée "bouleversée" par un expert psychologique.

Une lettre d'excuses aurait été rédigée à l'attention du jeune élève de 11 ans, mais les deux adolescents accusés pourraient aussi suivre un stage de citoyenneté. Le parquet d’Évry-Courcouronnes vient justement de signer une convention avec le Mémorial de la Shoah.

Un stage de citoyenneté s'organiserait sur un jour et demi. En s’adressant aux majeurs, mais aussi aux mineurs à partir de 13 ans, elle a pour objectif de donner matière à réflexion sur le racisme, l’antisémitisme, l’étude des génocides et la haine en ligne.