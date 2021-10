Jadot sur Zemmour : "Ça s'appelle du révisionnisme, c'est une forme d'antisémitisme"

Interrogé sur la présidentielle en 2022, Yannick Jadot a taclé Eric Zemmour au micro de RTL Soir ce vendredi 8 octobre. "Nous menons campagne auprès des Françaises et des Français, pas pour discuter des prénoms de manière nauséabonde et réviser l'histoire de France", a lancé le candidat écologiste.

"Quand vous mettez en scène Mengele, quand on sait sa responsabilité dans la Seconde Guerre mondiale et dans le régime nazi, que vous réhabilitez Pétain comme défenseur des Juifs, ça s'appelle du révisionnisme. C'est une forme d'antisémitisme", a accusé Yannick Jadot.

"Nous ce qu'on veut faire, c'est répondre aux préoccupations des Françaises et des Français", a poursuivi Yannick Jadot. "Comment trouver un boulot, comment avoir un service public de qualité à côté de soi, comment faire en sorte que nos enfants mangent bien à la cantine et surtout comment construire un avenir où il n'y a pas des chocs climatiques toute les semaines, un effondrement de la biodiversité, comment on protège la vie et l'avenir dans ce pays ?", a-t-il énuméré.