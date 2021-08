Les infos de 18h - Antisémitisme : une stèle de Simone Veil recouverte de croix gammées

Des tags et des croix gammées : pour la troisième fois en une semaine, une stèle en hommage à Simone Veil a été dégradée dans la nuit du mardi 10 août à Perros-Guirrec (Côtes-d'Armor). Une enquête a été ouverte par la brigade de recherches de Lannion.

Pour le maire de la commune, Erven Leon, l'acte est bien sûr inadmissible. "Lundi matin, on a découvert la stèle souillée. On mettait cela sur le compte d'une personne alcoolisée ou autre, explique l'élu local. Ce qui est arrivé ce matin est complétement odieux et inqualifiable, avec des croix gammées et des propos inadmissibles vis-à-vis de Simone Veil."

Erven Leon fait part de son "incompréhension" alors que la stèle est "en permanence fleurie par des habitants". "Quand nous avons décidé d'appeler le parvis de la mairie de Perros-Guirrec 'parvis Simone Veil', c'était pour honorer ce qu'elle pouvait représenter en tant que femme et les combats qu'elle a mené. Les services de la gendarmerie sont mobilisés pour retrouver l'auteur des faits le plus rapidement possible", assure-t-il.

