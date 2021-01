Essonne : la police lance un appel à témoins après une collision mortelle sur l’A6

publié le 02/01/2021 à 17:43

Un appel à témoin a été lancé ce samedi à la suite d'un accident mortel survenu dans la nuit du 1er au 2 janvier. Deux véhicules se sont percutés sur l'A6 à hauteur de Wissous dans l'Essonne. La direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS) cherche à des témoignages pour déterminer les circonstances du drame, rendus rares par le couvre-feu.

Selon Le Parisien, les autorités recherchent toute personne pouvant témoigner de l'incident le plus rapidement possible. Ces éléments sont cruciaux pour faire la lumière sur l'incident survenu près de Paris dans la nuit de vendredi à samedi sur l'A6, en direction de la province.

Les deux voitures ne comptaient que leur conducteur. L'un d'eux, un homme de 35 ans domicilié à Evry-Courcouronnes, est décédé. Toujours d'après le quotidien local, l'autre conducteur est en vie et a livré sa version des faits aux policiers. Raison pour laquelle les autorités cherchent à obtenir d'autres témoignages.

"Avec le confinement et le couvre-feu, on a une recrudescence d'accidents. (...) Il y a moins de voitures sur les routes, mais la vitesse augmente beaucoup. Certains automobilistes roulent très vite", a rapporté un policier. Cet appel à témoin a son importance puisque l'accident est survenu dans la nuit, heure à laquelle le trafic est fortement réduit, dû au couvre-feu en place entre 20h et 6h du matin.