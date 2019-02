publié le 15/02/2019 à 04:40

Une figure des "gilets jaunes" devant la justice. Eric Drouet est jugé vendredi 15 février à Paris pour "organisation de manifestations sans déclaration préalable", à la suite de son l'interpellation le 2 janvier.



Deux jours après l'ex-boxeur Christophe Dettinger, c'est au tour de ce chauffeur routier de Seine-et-Marne de comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ancien champion a été condamné à un an de prison ferme, aménageable en semi-liberté, pour avoir violemment frappé deux gendarmes le 5 janvier lors de l'acte 8 des "gilets jaunes".

Eric Drouet est lui jugé pour l'"organisation sans déclaration préalable" de deux manifestations, le 22 décembre : l'acte 6 des "gilets jaunes" lors duquel il avait déjà été interpellé, et le 2 janvier. Il encourt six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende.

Une interpellation "politique"

Le 2 janvier, Eric Drouet a été arrêté près des Champs-Élysées, encadré par des policiers hués par des "gilets jaunes". Le lendemain, à sa sortie de garde à vue, Eric Drouet dénonçait une interpellation "politique". Son arrestation montrait, selon lui, une volonté de "bâillonner" la contestation.



Il s'est défendu d'avoir lancé un appel à manifester. Quelques heures avant d'être interpellé, Éric Drouet déclarait toutefois dans une vidéo diffusée sur Facebook : "Ce soir, on va pas faire une grosse action, mais on veut choquer l'opinion publique. Je sais pas s'il y en aura qui seront avec nous sur les Champs (...) On va tous y aller sans gilet". Ce père de famille de 33 ans, se défend d'être un leader des "gilets jaunes" mais ses prises de parole pèsent dans la contestation.