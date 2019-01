Éric Drouet, "l'incarnation des "gilets jaunes", pour Alain Duhamel

publié le 03/01/2019 à 21:01

Il a été depuis le départ l’une des principales figures du mouvement des "gilets jaunes" et maintenant le symbole, pas le chef car il sait bien que les "gilets jaunes" ne veulent pas de chef, mais la figure, le visage, l’incarnation.



C’est un phénomène nouveau. Il est d’ailleurs assez logique puisque Éric Drouet a été au début, réellement l’un des principaux instigateurs et animateurs du mouvement. C’est un fait, ce n’est pas rassurant pour autant. Sans doute pas rassurant pour les "gilets jaunes" et pas rassurant non plus en soi dans la mesure où il incarne, disons, la pointe avancée, radicalisée du mouvement des "gilets jaunes".



Il avait quand même proposé de marcher sur l’Élysée ou encore hier il proposait une manifestation dont il disait que ça devait "choquer l’opinion". Ce n’est pas quelqu’un de banal. Il est en même temps assez habile car il sait très bien provoquer puis se victimiser.

C’est un grand classique chez les politique, notamment extrémistes. Lui arrive très bien à le faire aussi. Je crois que l’on peut dire ce soir que les "gilets jaunes" ont trouvé leur visage.

Mélenchon "fasciné" par Éric Drouet

Jean-Luc Mélenchon a publié un texte détaillant sa "fascination" pour Éric Drouet. D’où vient ce coup de cœur ? Jean-Luc Mélenchon est quelqu’un de passionnant, de complexe, de totalement atypique, qui vit en permanence immergé dans une histoire largement mythologique et qui est obsédé depuis toujours par l’idée de l’insurrection citoyenne.



Dans son esprit, ce n’est pas un déchaînement de violence mais c’est un événement spontané, sorti du peuple qui brusquement bouleverse les échéances notamment à son bénéfice évidemment. Pour lui, Éric Drouet c’est ce personnage-là, qui a brusquement surgi et dont il fait l’apologie.



Il y a aussi toujours la dimension historique chez Jean-Luc Mélenchon : ça lui rappelle Jean-Baptiste Drouet, celui de la Révolution française. L'homme de Varennes, qui a reconnu et fait arrêté Louis XVI et qui en réalité a déclenché tout le processus qui amené à l'exécution de Louis XVI et donc à la République.



Il verrait assez bien être Éric Drouet pour lui, ce que Jean-Baptiste Drouet a été pour Robespierre.