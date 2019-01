publié le 04/01/2019 à 07:55

C'est une interpellation qui a beaucoup fait parler. Arrêté mercredi 2 janvier au soir près des Champs-Élysées pour "organisation d'une manifestation sans déclaration préalable", Éric Drouet, figure des "gilets jaunes", a dénoncé une "interpellation politique".



Invité sur RTL ce vendredi 4 janvier, le ministre chargé des Collectivités territoriales Sébastien Lecornu a tenu à répondre à ces accusations. "Ce n'est pas le gouvernement qui donne des ordres à la police", a-t-il déclaré. "Il faut arrêter les délires des complots", a poursuivi le membre du gouvernement.

"Éric Drouet est devenu un homme politico-médiatique, mais il n'est pas au-dessus des lois", a poursuivi Sébastien Lecornu. "Quand on détient une arme par destination on peut être placé sous contrôle judiciaire et c'est son cas. Je ne peux pas laisser dire que la police et la justice sont aux ordres de qui que ce soit", a martelé le ministre.