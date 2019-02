publié le 14/02/2019 à 07:05

Une décision saluée par tout le monde. L'ancien boxeur Christophe Dettinger a été condamné mercredi 13 février à un an de prison ferme, aménageable en semi-liberté, et 18 mois de sursis avec mise à l'épreuve pour avoir violemment frappé deux gendarmes le 5 janvier lors de l'acte 8 des "gilets jaunes".



Les proches du "boxeur de gendarmes", très nombreux au tribunal correctionnel de Paris, sont soulagés après cette décision.

Lors de sa brève comparution devant le tribunal, le 9 janvier, le prévenu avait dit "regretter (ses) actes" et demandé un délai pour préparer sa défense. Ce père de trois enfants au casier judiciaire vierge avait expliqué avoir eu un accès de colère après avoir "vu des gendarmes matraquer un jeune homme et une femme au sol".

À écouter également dans ce journal

Politique - Alain Juppé et Bordeaux, c'est bientôt fini. L'ancien premier ministre a accepté de siéger au Conseil Constitutionnel pour succéder à Lionel Jospin. Si les Bordelais sont surpris de cette annonce, sur le plan politique, c'est un soutien d'Emmanuel Macron qui arrive chez les Sages.



Société - Plus de diversité, mais surtout plus d'égalité. Dans le cadre du projet de loi "pour une école de la confiance", l'Assemblée a adopté en première lecture un amendement qui consacre l'homoparentalité dans les formulaires scolaires. Sur ces derniers, les mentions "père et mère" disparaîtront au profit de "parent 1 et parent 2".



Sport - Paris va gagner la Ligue des champions, c'est Neymar qui le dit. Si le Brésilien a manqué la victoire des siens à Manchester, il est optimiste pour la suite de la saison.