Enseignant tué à Arras : comment le suspect avait-il réussi à tromper tout le monde ?

Quatre jours après la mort du professeur Dominique Bernard à Arras, la garde à vue du principal suspect de l'attaque, Mohammed M., a été levée ce mardi 17 octobre. L'assaillant doit être présenté à un juge antiterroriste dans l'après-midi, après avoir gardé le silence face aux enquêteurs. Toutefois, un message, qu'il avait enregistré avant de passer à l'acte, permet d'en savoir plus sur ses revendications.

Ce message audio a été enregistré sur son téléphone, et récupéré par les enquêteurs. Mohammed Mogouchkov y fait allégeance à l'État islamique, d'après nos informations, et revendique le périple meurtrier qui a coûté la vie au professeur de français et blessé trois autres personnes. Une information importante, car cela signifie que l'étudiant de 20 ans, originaire du Caucase, avait préparé et conçu son acte comme un attentat djihadiste. Ce qui signifie également que la propagande de Daesh, qui a réduit d'intensité, est toujours capable de déclencher des passages à l'acte.

Cependant, plusieurs questions demeurent. Contrôlé la veille, surveillé par la DGSI, comment Mohammed Mogouchkov a-t-il pu passer sous les radars ? C'est d'abord la reprise de contact avec son père, expulsé vers le Caucase, qui a alerté la DGSI cet été. L'antiterrorisme a donc écouté ces conversations téléphoniques sur sa ligne classique : des conversations banales, ou consacrées à l'Islam, mais sans dimension terroriste. En parallèle, les renseignements ont également détecté un usage actif des messageries sécurisées, mais sans pouvoir accéder aux messages. D'où le contrôle effectué jeudi dernier, par de simples gardiens de la paix, officiellement pour un motif bénin.

En réalité, les agents pensaient pouvoir siphonner les données du téléphone du suspect. Ils n'y sont pas parvenu, car Mohammed Mogouchkov n'avait rien à se reprocher. Ni drogue, ni arme illégale, il était donc impossible de le placer en garde à vue et de scanner son téléphone pour tenter de décrypter les messages.

À présent, les hommes de l'antiterrorisme savent que l'assaillant préparait son acte depuis quinze jours, et qu'ils sont passés tout près de déjouer so