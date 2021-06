publié le 10/06/2021 à 15:35

Ce mardi, un ancien militaire à la retraite a été interpellé mardi dans les Hautes-Pyrénées, a-t-on appris de source proche du dossier jeudi 10 avril. L'homme serait proche de Rémy Daillet, figure d'un mouvement complotiste soupçonné d'avoir orchestré l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges en avril dernier.

Cet ancien lieutenant-colonel à la retraite a été interpellé lors d'une opération des gendarmes de la section de recherches de Nancy et de policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), a ajouté la même source, confirmant une information de BFMTV. Selon nos confrères, l'homme est soupçonné "d'avoir eu connaissance du projet de rapt" de la petite Mia et d'y avoir participé en "rédigeant des notes".

Toujours d'après cette source, l'homme interpellé est un proche de Rémy Daillet, principal suspect dans l'enlèvement de la fillette de 8 ans, qui a également été arrêté il y a quelques semaines en Malaisie pour séjour irrégulier alors qu'il était sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Dans le cadre de cette affaire, six hommes et la mère de la fillette, proches de la mouvance anti-système et complotiste, ont été mis en examen et placés en détention provisoire.