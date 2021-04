publié le 19/04/2021 à 06:45

Après cinq jours d'intenses recherches, Mia a donc été retrouvée hier par les enquêteurs en Suisse, en compagnie de sa mère qui avait commandité son enlèvement. Elles avaient trouvé refuge dans un squat, une ancienne usine désaffectée, en Suisse.

Cinq hommes ont été mis en examen dans ce dossier, soupçonnés d'être les auteurs présumés de ce rapt aux allures d'opération militaire. La fillette, elle, est en bonne santé, même si l'ampleur du traumatisme vécu est difficile à mesurer. C'est ce que vont devoir déterminer à présent les autorités.

Dès la découverte de la fillette, une équipe de la protection judiciaire de la jeunesse est partie de France pour prendre en charge la victime âgée de huit ans. "Elle est actuellement entendue par les services de police suisses et à la suite de cette audition, elle sera remise à cette délégation de la protection judiciaire de la jeunesse, composée d'un assistant social et d'une psychologue", a déclaré François Perrin, procureur de la République de Nancy.

Sa mère Lola a été immédiatement placée en garde à vue : elle a été interrogée par les autorités suisses qui remettront à la France l'enfant et sa mère dans le cadre d'un mandat européen. Mia sera ensuite remise à sa grand-mère dans des conditions qui restent à déterminer.

"Il s'agit de protéger une enfant, qui est en bonne santé, et protéger une grand-mère qui a été énormément sollicitée", a expliqué le colonel Brice Mangoux, patron de la gendarmerie dans les Vosges. Les retrouvailles se feront dans un endroit à l'abri des regards et des médias.

