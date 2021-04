Affaire Mia : pour Rémy Daillet-Wiedemann, les ravisseurs sont "des héros"

publié le 20/04/2021 à 16:40

Soupçonné d'avoir influencé les ravisseurs de la petite Mia et d'avoir aidé à financer l'enlèvement, et alors qu'un mandat d'arrêt international a été émis à son encontre, Rémy Daillet-Wiedemann a témoigné à la télévision ce mardi 20 avril. L'ancien président du MoDem en Haute-Garonne, exclu en 2010, serait réfugié en Malaisie.

"Ce sont des héros parce qu'ils (les ravisseurs, ndlr) mettent terme à une infraction, ils rétablissent le droit et ils répondent à une demande pressante de la part d'une maman", a affirmé le "gourou" sur BFMTV. Je les félicite et on fera tout ce qu'il faut pour les libérer de cette détention totalement scandaleuse", a-t-il poursuivi.

"C'est le cas désormais classique d'une justice qui dérape et qu'il parle d'enlèvement là où il n'y a pas une restitution d'enfant à la maman qui le demande, qui réclame son enfant à corps et à cri, qui supplie qu'on lui rende son enfant. Et qui manifestement devrait avoir conservé son enfant et à qui on l'a enlevé", déplore Rémy Daillet-Wiedemann.

Qu'ils m'arrêtent (...) je pourrai de là fomenter la contre-révolution nécessaire dans ce pays Rémy Daillet-Wiedemann.





"Ils ne m'arrêteront pas en Malaisie car c'est un pays de liberté. On n'arrête pas les gens comme ça, les gens sont énormément respectés. Qu'ils m'arrêtent, qu'ils me mettent à Fleury-Mérogis, j'écrirai mon livre, ce sera l'occasion, les gens cesseront de dire que je suis du système, que je suis planqué, ils verront que je suis en première ligne et je pourrai de là fomenter la contre-révolution nécessaire dans ce pays", a-t-il conclu.