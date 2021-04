publié le 19/04/2021 à 05:28

La mère de Mia sera bientôt extradée si elle ne s'y oppose pas. Cette femme de 28 ans est détenue en Suisse depuis son arrestation dans un squat ce dimanche 18 avril. La petite fille de 8 ans y a été retrouvée. 6 ravisseurs ont été arrêtés après avoir organisé le rapt comme une véritable opération militaire d'après la justice.

C'est un commando de cinq hommes recrutés par une connaissance de la mère. Un homme de 43 ans, baptisé "Lima" a tout prévu : talkie-walkie, portables, perruques, matériel de camping, budget 3.000 euros et chacun son pseudo. François Perrin, procureur de la République de Nancy détaille le processus : "Jeannot, Pitchoune, le corbeau... Ces hommes ne sont pas connus de la justice. Ils se sont rencontrés via les réseaux sociaux, ils sont contre l'État et pensent que les enfants placés sont enlevés injustement à leurs parents."

Avec les faux documents présentés à la grand-mère de Mia, les ravisseurs récupèrent l'enfant rapidement. Pendant qu'un membre du commando rentre à Paris, le reste accompagne Mia et sa mère pour passer en Suisse en voiture d'abord, puis de manière beaucoup plus discrète : "À pied, le trajet va durer deux heures. Ils vont se relayer pour porter l'enfant. Une fois passés la frontière, un homme surnommé "Roméo" va prendre en charge la mère et l'enfant pour les déposer dans un hôtel."

Une sympatisante à leur cause hébergera Mia et sa mère pendant une nuit à Neufchatel avant de leur accompagner dans le squat où elles ont été retrouvées.

