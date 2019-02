publié le 08/02/2019 à 15:17

Le soir du 21 janvier dernier, avec son pilote, le footballeur argentin âgé de 28 ans, décolle de Nantes où il joue depuis plus de 3 ans. Ce petit avion doit le mener à Cardiff où il vient de signer un nouveau contrat.



Mais après quelques minutes de vol, il enregistre un message qu'il envoie à ses proches sur WhatsApp : "Je suis actuellement dans l'avion. On dirait qu'il est en train de tomber en morceaux. Je m'en vais à Cardiff. Si dans une heure et demie il n'y a pas de nouvelles de moi… Je ne sais pas s'ils enverront quelqu'un me chercher parce qu'on ne me retrouvera pas... Mais vous saurez. Papa, j'ai tellement peur…". Ce sont les dernières nouvelles données par Emiliano Sala.

À 21h23, le Piper Malibu perd de l'altitude. Il disparaît alors des radars au large de l'île de Guernesey. Dans la nuit, les premières recherches sont lancées pour retrouver l'avion et ses deux occupants sur une zone large de 3.000 km². Très tôt le lendemain, le journaliste sportif à 20 Minutes Nantes, David Phelippeau, apprend la disparition d'un appareil devant relier Nantes à Cardiff. Il est l'un des premiers à faire le rapprochement avec le transfert d'Emiliano Sala.

Une disparition brutale

Il alerte le club nantais. Dans le monde du football, l'onde de choc se propage. Le journaliste de L’Équipe, Hugo Delom, se souvient : "Il y a de la stupeur, de la surprise, de la peine aussi pour sa famille." Sur les réseaux sociaux, joueurs et clubs français transmettent leur soutien au FC Nantes et à la famille d'Emiliano Sala.



Son père, Horacio Sala, s'exprime face aux médias argentins. "Les heures passent et j'imagine le pire." À Nantes, l'émotion grandit chez les supporters des canaris. Tous décrivent un homme humble, profondément gentil. Les journalistes témoignent : "C'est quelqu'un qui fait l'unanimité dans le vestiaire, il n'a pas d'ennemis, que des amis."



Beaucoup se refusent encore à croire au pire. Le soir même, plus de 1.500 supporters se réunissent dans le centre-ville. Le temps des pleurs précède celui des questions.

Des doutes sur l'identité du pilote

Au même moment, pour localiser l'appareil, la police de Guernesey poursuit ses recherches en pleine mer. Des zones d'ombres apparaissent alors. "On va pouvoir se poser un certain nombre de questions, sur l'état de l'avion, sur le pilote, sur son CV, sur le statut de vol privé. Il y a une espèce d'incertitude qui règne autour du pilote." avance David Phelippeau.



Dans la presse circule d'abord le nom de Dave Henderson. Mais ce dernier dément sur son compte Facebook. Le pilote serait finalement David Ibbotson. Difficile de savoir pourquoi Emiliano Sala a pris place à bord de cet avion précis.

Les recherches relancées grâce à ses proches

Mais alors que les interrogations s'accumulent, la police publie un communiqué qui indique qu’elle arrête les recherches. Selon, David Phellipeau "C'est un immense coup de massue qui tombe.". À l’entraînement, l’émotion domine dans la voix du coach nantais, Vahid Halilhodzic."C'est un moment terrible, terrible. On était tous choqués !", se souvient-il.



Impossible alors pour les proches du joueur de rester inactifs. À Cardiff, sa sœur, Romina, donne une conférence de presse. "Je sens qu'ils sont vivants et qu'ils vont bien, et qu'ils nous attendent. S'il vous plaît, je vous le demande, n'arrêtez pas les recherches."



Elle va tout faire pour financer des recherches privées. Une cagnotte est alors créée par la famille, engendrant un élan de solidarité qui dépasse les attentes. Au total, plus de 300.000 euros seront récoltés. Parmi les donateurs, des stars du football comme Kylian Mbappé ou Dimitri Payet.

Sans boîte noire, difficile de reconstituer le drame

Le 31 janvier, un navire privé prend donc la mer pour retrouver Emiliano Sala et son pilote, David Ibbotson. Le bateau mettra moins de 2 jours à localiser le Piper Malibu.



David Mearns, chercheur d'épaves pour la société Blue Water Recoveries, révèle que "l'avion est quasiment intact au fond de la mer". Le lendemain, les équipes de recherches annoncent qu'un corps a été repéré à l'intérieur de l'avion. Il a été identifié hier soir comme étant celui du footballeur.



Il reste désormais à comprendre les circonstances du drame. "Manifestement dans ce genre d'avion, il n’y a pas de boite noire [...] donc est-ce qu'on aura des réponses à toutes les questions ? Ce n'est pas sûr du tout..." s’inquiète Phelippeau.



Les autorités britanniques tentent désormais de remonter l'appareil à la surface pour élucider le mystère de la disparition d'Emiliano Sala. Son sourire restera marqué dans la mémoire des supporters du club nantais, qui ont su lui rendre un vibrant hommage.