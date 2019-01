publié le 23/01/2019 à 12:50





"Qu'est-ce que j'ai peur !". Avant même de décoller, Emiliano Sala avait envoyé un message vocal à ses proches. "Je suis dans l'avion, on dirait qu'il va tomber en morceaux, et je pars pour Cardiff", racontait l'ancien joueur nantais sur WhatsApp. "Si dans une heure et demie vous n'avez plus de nouvelles de moi, je ne sais pas si on va envoyer des gens pour me rechercher, parce qu'on ne va pas me trouver, sachez-le", ajoutait-il dans ce message tristement prémonitoire.

Emiliano Sala a disparu à bord d'un avion de tourisme parti de Nantes en direction de Cardiff, lundi soir, à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île de Guernesey.





Le contrôle aérien de l'île voisine de Jersey avait précisé lundi soir que l'avion et ses deux occupants, qui volaient dans un premier temps à 5.000 pieds, avaient demandé à descendre et évoluaient à 2.300 pieds avant d'échapper aux radars. Les recherches, entamées lundi soir, ont duré "quinze heures" et couvert près de 3.000 kilomètres carrés, selon la police.

Les recherches ont repris mercredi matin pour retrouver l'avion emprunté par le footballeur argentin. Les enquêteurs envisagent plusieurs scénarios mais conduisent leurs recherches en privilégiant l'hypothèse qu'Emiliano Sala et le pilote ont survécu et se sont réfugiés sur un radeau de sauvetage, qui était dans l'appareil. Mardi, la police avait prévenu que les chances de survie du duo étaient "minces".