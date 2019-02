Disparition d'Emiliano Sala : le corps retrouvé dans l'épave de l'avion repêché

publié le 07/02/2019 à 01:22

16 jours après la disparition de l'avion transportant Emiliano Sala, le corps du footballeur vient-il d'être retrouvé ? Le Bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) vient en tout cas d'annoncer qu'un corps avait été récupéré dans l'épave de l'avion, découverte le 3 février au fond de la Manche.



"Dans des conditions difficiles, l'AAIB et ses entrepreneurs spécialisés ont réussi à récupérer le corps vu précédemment au milieu de l'épave. L'opération s'est déroulée dans la plus grande dignité possible et les familles ont été tenues informées des progrès réalisés", indique le Bureau d'enquête dans un communiqué.

Le soir du 21 janvier, un avion disparaissait des radars au-dessus de la Manche, près de l'île de Guernesey. À son bord, l'attaquant Emiliano Sala qui devait rejoindre Cardiff en provenance de Nantes, et le pilote de l'appareil, David Ibbotson.

L'avion localisé grâce aux recherches privées

Ce sont des recherches privées qui ont permis de retrouver la carcasse de l'avion. Des recherches financées par la cagnotte lancée par sa famille. Les 371.000 euros déjà récoltés ont permis d’affréter un bateau au nord de l'île anglo-normande pour continuer les fouilles quand la police les avaient abandonnées.





L'épave avait été découverte par un vaisseau de l'entreprise Blue Water Recoveries, équipé d'un sonar. Mais dès que la découverte a été faite, ce sont les autorités qui ont repris le relais. Un vaisseau du bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) est rapidement arrivé sur place et a procédé à plusieurs phases d’identification, jusqu'à la récupération du corps ce mercredi 6 février.

L'épave n'a pas pu être remontée à la surface

"Le corps est actuellement transporté à Portland", et sera ensuite pris en charge, a ajouté l'AAIB, sans en indiquer l'identité. "Malheureusement, les tentatives de récupération de l'épave ont échoué", poursuit le communiqué, qui évoque également de "mauvaises conditions météorologiques".