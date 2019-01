publié le 23/01/2019 à 11:17

Les messages de soutien et d'hommage à Emiliano Sala et ses proches affluent depuis l'annonce de sa disparition, survenue lundi 21 janvier dans la soirée. Le footballeur n'a plus donné signe de vie depuis que l'avion, qui assurait la liaison entre Nantes et Cardiff a disparu des radars alors qu'il volait au-dessus de la Manche. Depuis, les recherches se poursuivent, sans résultat pour l'instant.



"La disparition d'un guerrier", titre L'Équipe, qui relate le message bouleversant laissé par l'attaquant à plusieurs de ses amis argentins, peu de temps avant le décollage. "Je suis dans l'avion et on dirait qu'il est sur le point de tomber en morceaux", disait-il.

Le quotidien fait également état d'une vidéo envoyée à son ami et coéquipier du FC Nantes Nicolas Pallois. On y voit des images de l'habitacle de l'appareil, un monomoteur qui peut accueillir deux ou 3 passagers. Téléphone à la main, Emiliano Sala s’inquiète des ratés de la mise en route des moteurs et écrit ceci : "Si on me cherche tu sauras où me trouver". Le tout ponctué d’émoticônes de vagues et de rires, histoire de dédramatiser.

Une heure et demi plus tard, le défenseur du FC Nantes lui renvoie un message, inquiet de ne pas avoir de nouvelles. Un SMS qui restera sans réponse.