publié le 26/01/2019 à 16:15

Va-t-on retrouver Emiliano Sala ? Alors que les autorités publiques ont décidé de mettre fin aux recherches de l'avion où avaient pris place l'attaquant argentin, elles ont finalement repris ce samedi 26 janvier.



La famille de l'ancien attaquant nantais, qui venait d'être transféré à Cardiff, a en effet annoncé que deux bateaux avaient quitté les côtes anglaises pour poursuivre ce travail. "La première séquence consistera à effectuer un travail de recherche en 'surface'. Dans un second temps, et en fonction de la météo, d'autres types d'opérations seront menées", relate L'Équipe alors que la durée des opérations n'a pas été fixée à l'heure actuelle.

Une action possible grâce à la générosité de nombreux donateurs. En effet, les proches d'Emiliano Sala ont lancé une cagnotte en ligne afin de récolter de l'argent pour mener à bien les recherches via un organisme spécialisé.



Plus de 190.000 euros récoltés

Lancée vendredi, la cagnotte ne cesse de grimper. Ainsi près de 190.000 euros ont déjà été récolté ce samedi à 16 heures. Un chiffre en constante augmentation alors qu'inconnus et footballeurs se mobilisent "face à l'urgence de la situation". Un don de 6.000 euros a par exemple été réalisé sous le nom de la famille Kita alors qu'un autre de 25.000 euros a été enregistré par un certain Adrien Rabiot.





Emiliano Sala et David Ibbotson, le pilote, voyageaient à bord d'un monomoteur Piper PA-46-310P Malibu qui a disparu des radars lundi 21 janvier, à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île de Guernesey. L'avion amenait Emiliano Sala de Nantes, où il évoluait jusque là, vers Cardiff (pays de Galles), ville de son nouveau club, avec lequel il venait de s'engager.