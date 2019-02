Mort d'Emiliano Sala : "Nous allons pouvoir commencer le deuil", dit sa famille

publié le 08/02/2019 à 10:50

"Nous allons pouvoir commencer le deuil de notre fils et de notre frère", a déclaré la famille d'Emiliano Sala à l'Agence France Presse vendredi 8 février. La veille, le corps du footballeur argentin a été identifié comme étant celui qui avait été récupéré dans l'épave de l'avion localisé dans la Manche.



"Nous tenions à vous remercier pour toutes vos marques d'affection et de soutien, dans ce qui est le moment le plus douloureux de notre vie. Voir le monde entier se mobiliser pour nous accompagner dans nos recherches a été d'une aide infiniment précieuse, et c'est aussi grâce à vous aujourd'hui que nous allons pouvoir commencer le deuil de notre fils et de notre frère", écrit la famille dans son communiqué.

"Une minute d'applaudissement sera observée sur tous les terrains" avant le coup d'envoi des rencontres de championnat de France de première et deuxième divisions ce week-end, en hommage à l'ex-attaquant nantais.

Recruté par le club de Cardiff (1re division anglaise) cet hiver, le footballeur argentin a été porté disparu le 21 janvier après s'être envolé de Nantes en direction du pays de Galles. Son corps a finalement été récupéré jeudi dans l'épave de l'avion qui le transportait.