Émile : "Le temps de l'enquête n'est pas le temps médiatique", pointe l'ex-directeur de la PJ de Versailles sur RTL

Crédit : Thibaut Durand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Après un mois de recherches, les enquêteurs n'écartent aucune piste pour tenter de retrouver le petit Émile, qui s'est volatilisé le 8 juillet au Vernet, petite commune des Alpes-de-Haute-Provence. Où en est l'enquête, ce mardi 8 août, trente jours après le début des investigations ? Le mystère autour de la disparition du petit garçon reste entier. Émile a-t-il été enlevé, séquestré, ou bien a-t-il été victime d'un accident… Aujourd'hui encore, toutes les pistes sont étudiées.



Le maire de la commune, ainsi qu'une source proche du dossier, nous expliquent qu'il n'y a plus de dispositif de recherche dans, et autour du village. Toutefois, l'enquête n'est pas au point mort pour autant. Depuis plusieurs semaines, les enquêteurs ont amassé un très grand nombre d'informations qu'ils vont devoir étudier. Ils doivent éplucher tous les relevés téléphoniques captés à proximité de la commune et vérifier, également, s'il n'y a pas d'incohérences dans les multiples témoignages des habitants.

Puis les gendarmes, de façon assez classique dans ce genre d'affaire, ont également consulté le fichier des délinquants sexuels et vérifié qu'aucun d'entre eux n'habite dans la région.

La crainte majeure est désormais de voir ce dossier se transformer en "cold case", en affaire non élucidée.

"Ce sont des affaires difficiles à traiter"

Jean-Marc Bloch, ancien directeur de la police judiciaire de Versailles, a accepté de commenter cette éventualité sur RTL : "[Le temps] ne joue pas forcément contre vous", précise-t-il d'abord, ajoutant que "le temps de l'enquête n'est pas le même que le temps médiatique". "J'ai connu certaines enquêtes qui ont duré plus de dix ans", ajoute l'ancien coprésentateur de Non élucidé, avec Patrick Poivre d'Arvor.