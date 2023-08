INVITÉ RTL - Disparition d'Émile : "On y croit et on y croira jusqu'au bout", confie le maire du Vernet

Peu à peu, le calme revient dans la commune du Vernet, un mois après la disparition du petit Émile. Si l'enfant n'a toujours pas été retrouvé et que l'enquête suit son cours, "la vie continue malgré tout", confie François Balique, le maire du Vernet, au micro de RTL ce mardi 8 août.

Si l'émotion est toujours là, le maire explique que les services de gendarmerie ont toute sa confiance, alors que le village n'est plus bouclé depuis samedi dernier. "On est habité par cette perplexité sur la cause de cette disparition, mais en même temps, il faut bien continuer à vivre", résume-t-il à notre micro. Le village, qui comporte plusieurs résidences secondaires, accueille de nombreux touristes en cette période estivale.

Proche de la famille, l'édile réaffirme sa solidarité avec cette dernière. Il n'envisage pas qu'un habitant de sa commune puisse être responsable de ce drame. Ce hameau est un lieu où il n'y a "aucune animosité", où tout le monde se connaît. Il renchérit : "Ça ne peut qu'être quelqu'un d'extérieur".



L'espoir persiste malgré tout

Les médias sont moins présents dans la zone, tout comme les touristes malveillants, qui ne viennent plus. Les gendarmes font des rondes occasionnelles, mais ne sont plus présents en permanence.

Le retour au calme permet à la famille de faire face à la situation plus sereinement. Ce sont "des gens moralement forts, qui font face", avance le maire. Après toute l'agitation, l'espoir de retrouver le petit Émile est toujours là, pour le maire comme pour la famille : "Même s'il y a encore un peu de lumière dans la bougie, on y croit, et on y croira jusqu'au bout".

