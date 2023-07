Disparition d'Émile : "La famille est effondrée", déplore le maire du Vernet sur RTL

Toujours aucune piste privilégiée dans le hameau du Haut-Vernet, six jours après la disparition du petit Émile. Le petit garçon de deux ans et demi reste introuvable depuis samedi 8 juillet, et ce, malgré l'enquête et les opérations de ratissage organisées toute la semaine, qui sont désormais terminées. Au total, 97 hectares ont été passés au peigne fin par les gendarmes, en vain.



La propriété des Alpes-de-Haute-Provence reste néanmoins sanctuarisée ce vendredi 14 juillet. Une décision assumée par le maire, François Balique, pour protéger la famille d'Émile : "La famille est effondrée. Vous imaginez le sentiment de culpabilité qu'a le grand-père", déplore l'édile au micro de RTL. "Avec ce drame qui s'est produit, la disparition de notre petit Émile, les habitants du village sont eux dans l'incertitude, dans le doute et dans l'effroi de ce qu'il s'est passé", explique encore le maire.

Et d'ajouter, à propos des habitants de sa petite commune : "N'oubliez pas que nous sommes des gens simples, qui vivons ici en paix depuis toujours, nous sommes un village comme les autres, nous ne cherchons qu'une chose […] c'est de retrouver une vie paisible". Aussi souhaite-t-il "attendre sereinement le résultat de l'enquête judiciaire", indiquant que "tout a été fait par le procureur de la République et la gendarmerie", afin de retrouver l'enfant et de comprendre ce qu'il s'est passé.

