DOCUMENT RTL - Michel Boujenah réagit à l'accident de Pierre Palmade : "Ça me terrifie"

Invité du Journal Inattendu d'Ophélie Meunier ce samedi 18 février, l'acteur et humoriste Michel Boujenah est revenu sur le tragique accident de la route causé par son ami Pierre Palmade le 10 février dernier sous l'emprise de la cocaïne. Un drame qui lui vaut d'avoir été mis en examen vendredi pour "homicide involontaire" et "blessures involontaires" avec circonstances aggravantes, alors qu'un père et son fils, percutés en sens inverse, sont toujours en réanimation dans un état grave, et qu'une femme enceinte a perdu l'enfant qu'elle portait dans la collision.

"Je suis terrifié", a confié le comédien auprès d'Ophélie Meunier. "Je crois aujourd'hui, hélas, c'est terrible, qu'il ne s'agit pas de ses addictions. Je pense qu'il ne peut pas sortir de la situation dans laquelle il s'est mise. La culpabilité chez lui doit être incroyablement forte. Je ne sais pas comment... C'est terrible", a-t-il expliqué, visiblement ému par la situation.

"Ça me terrifie parce que je le connais, mais ça me terrifie aussi pour tous les gens qui souffrent de tous ça : les victimes et les responsables des accidents", a-t-il poursuivi, souhaitant que ce drame puisse "aider tous ceux qui se défoncent comme des malades à se poser la question des conséquences de leurs actes et de la destruction que ça peut causer à soi et aux autres".

