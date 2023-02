Cinq jours après le grave accident de la route dans laquelle Pierre Palmade a été impliqué, l'acteur a indiqué, par le biais de sa sœur, qu'il assumerait les conséquences de ses actes. "Catastrophé", il a demandé pardon aux victimes. Présent en conférence de presse ce mardi 14 février, l'avocat des victimes a néanmoins assuré que ses clients restaient "insensibles" à ses excuses.

Parmi les blessés, le petit garçon de six ans et son père sont toujours dans le coma, et l'enfant est défiguré. Les jours de la troisième victime, une femme enceinte qui a perdu son bébé dans l'accident, ne sont plus en danger. Elle a pu raconter ses derniers souvenirs à son avocat.

Quelques secondes seulement avant la collision, elle explique avoir vu deux phares, deux lumières dans la nuit qui transperçaient le pare-brise et qui lui fonçaient dessus. Cette femme de 27 ans se rappelle aussi le coup de volant donné par son beau-frère juste avant le choc.

Après l'accident, elle raconte avoir réussi à s'extirper de la voiture en ouvrant la portière. Sa priorité, sauver l'enfant de six ans assis à l'arrière du véhicule. Après quelques pas, elle s'écroule et se tient le ventre dans lequel elle portait son futur enfant. En tombant, elle hurle de douleur en criant "mon bébé, mon bébé".

