Pour le moment, l'humoriste Pierre Palmade ne passera pas par la case prison. Vendredi 17 février, il a été mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires par un conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants. Le juge des libertés et de la détention a décidé de le placersous contrôle judiciaire avec assignation à résidence dans un service d'addictologie, sous bracelet électronique.

"Ce n'est pas de la détention provisoire. Ce n'est pas un contrôle judiciaire non plus même s'il fait parti de la population carcérale de France, car il est bien sous écrou. S'il venait à être condamné à une peine de prison ferme, la durée qu'il effectue en étant sous bracelet électronique sera déduite de l'éventuelle peine à laquelle il pourrait être condamné", explique au micro de RTL, Maître Dylan Slama, avocat au barreau de Paris et ancien secrétaire de la Conférence du barreau de Paris.

"Un traitement de défaveur"

Si Pierre Palmade ne respecte pas les conditions de son assignation, il pourrait passer par la case prison. "Ce n'est pas dans son intérêt. Il a la "chance" d'avoir ce bracelet électronique dans un centre d'addictologie, ce qui est assez positif pour lui." Rappelant que cette décision, dans ce type d'affaire, est "rare, surtout pour une question de moyens".

"Dans la plupart des cas, cela ne se passe pas comme ça. Pour le coup, il y a une espèce de traitement différent parce que c'est une affaire médiatique, ce qui fait qu'on a recours à des situations et à des solutions encore plus exceptionnelles que pour la normale", ajoute cette avocat pénaliste. "Il y a eu un tel retentissement, une telle pression que la détention a été requise. Je pense que c'est plutôt un traitement de défaveur".

Le parquet a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention. "Pierre Palmade va passer devant la chambre de l'instruction qui est une chambre de la cour d'appel. Un président et deux conseillers vont prendre une décision de manière collégiale, vraisemblablement dans les semaines à venir". En attendant, l'enquête se poursuit, "ce qui signifie que sa situation personnelle peut évoluer".

Reste enfin à savoir si Pierre Palmade sera (ou non) condamné à de la prison ferme. "Si on est sur un cas d'homicide involontaire, la prison ferme peut être largement envisagée et envisageable. Mais attention, même en étant condamné à de la prison ferme, on ne va pas nécessairement en prison".

