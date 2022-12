DOCUMENT RTL - Affaire Agnel : l'avocate de la première victime décrit le "soulagement" de sa cliente

L'affaire Yannick Agnel refait les gros titres de l'actualité. En décembre 2021, l'ex-nageur était placé en garde à vue puis mis en examen pour viol sur la fille de son ancien entraîneur Lionel Horter. Selon les informations de RTL, une deuxième victime potentielle a récemment été entendue par les enquêteurs à Mulhouse.

Isabelle Rollet, avocate de la première accusatrice, s'est exprimée au nom de sa cliente après la révélation de cette audition réalisée par la justice. "La première réaction, c'est une réaction de soulagement. Depuis un an, notre cliente fait l'objet de calomnies. On raconte, notamment sur les réseaux sociaux et par des relais dans la presse, qu'elle ment et qu'elle est instrumentalisée", explique Isabelle Rollet.

En décembre 2021, Yannick Agnel était mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineure de moins de 15 ans. La fille de Lionel Horter avait 13 ans lorsque les faits se sont déroulés en 2016. "Ces révélations vont enfin mettre un terme à ces calomnies qui la meurtrissent et vont, je l'espère, lui permettre de trouver la force de surmonter enfin ce qui est arrivé", poursuite l'avocate de la première victime.

Cette potentielle deuxième victime serait issue de l'entourage familial de Yannick Agnel. La jeune fille était âgée de moins de 15 ans au moment des faits, qui remontent à plusieurs années. De nouvelles poursuites pourraient être engagées contre l'ancien nageur pour atteinte sexuelle sur mineure de moins de 15 ans.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info