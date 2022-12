INVITÉE RTL - Réforme des retraites : le RN votera "toutes les motions de censure" si le 49.3 est dégainé, dit Le Pen

Elisabeth Borne doit présenter jeudi 15 décembre sa réforme des retraites. Opposé à cette réforme le Rassemblement national entend "bloquer ce texte" à l'Assemblée nationale, a promis jeudi 8 décembre sur RTL Marine Le Pen. "C'est pour ça que les Français nous ont élu", rappelle la députée RN, "ce n'est pas pour organiser des manifestations dans la rue, c'est pour bloquer le texte à l'Assemblée".

D'après les informations de RTL, ce texte pourrait passer via le projet de loi rectificatif de la Sécurité sociale, et donc via un nouveau 49.3. "Si c'est le cas, alors nous voterons l'intégralité des motions de censure qui seront déposées, quel que soit le groupe qui les dépose. Et évidemment, nous en déposerons une", annonce d'ores et déjà la présidente du groupe RN à l'Assemblée.

"Nous l'avons déjà fait et nous le referons", insiste-t-elle. "Si (le gouvernement) passe la réforme des retraites, dont on sait que les Français y sont opposés de manière majoritaire, c'est donc un coup de force, quoi qu'on en dise, grâce au 49.3. Nous ferons en sorte d'empêcher ce gouvernement de la mettre en œuvre".

"Une motion de censure, c'est comme un référendum", souligne-t-elle. "On n'est pas obligé d'être d'accord (entre les partis) pour voter, c'est pour ou contre le gouvernement. Donc quand on est contre, tous ceux qui sont contre doivent voter, même s'ils n'ont pas d'autres points communs que celui-là.

