Delphine Jubillar : une perquisition "fructueuse" menée au domicile du couple

Les objets saisis donneront sûrement de nombreuses réponses aux enquêteurs. Quatre jours après sa mise en examen pour meurtre sur conjoint, Cédric Jubillar a accompagné les enquêteurs lors d'une perquisition à son domicile de Cagnac-les-Mines (Tarn). Selon des sources proches de l'enquête, l'opération a été "fructueuse".

C'est Le Parisien qui révèle ce mardi 22 juin la saisie des enquêteurs au domicile du couple Jubillar, dont la femme Delphine, est portée disparue depuis décembre. Ces derniers cherchaient du matériel informatique et ont pu mettre la main sur une clé USB et des cartes SD de smartphones ayant appartenu au couple.

Les documents qui se trouvent à l'intérieur vont désormais être analysés et passés au peigne fin afin de détecter le moindre indice permettant de savoir ce qu'il s'est réellement passé au sein du couple et peut-être de retrouver Delphine Jubillar. Les experts de la gendarmerie vont également tenter de trouver des captures d'écran faites par Cédric Jubillar qui traquait la présence d'un amant.

Les messages de Cédric Jubillar vont également être passés au crible afin d'en savoir plus sur la relation qui régnait au sein du couple. Toujours d'après Le Parisien, d'autres objets, qui n'avaient pas été saisis six mois plus tôt, vont être examinés par les enquêteurs. Le mari nie toujours son implication dans la disparition de sa femme.