publié le 02/05/2021 à 03:25

Les enquêteurs n'ont toujours aucune trace de Delphine Jubillar, infirmière de 33 ans disparue le 16 décembre dernier. Ce vendredi 30 avril, son mari, Cédric Jubillar a été entendu par une juge d'instruction "en qualité de partie civile" a précisé son avocat. Habituellement très discret, il est sorti de son silence sur les réseaux sociaux pour réclamer de la tranquillité.

"Bonsoir à vous je tiens à remercier tous ceux qui m'ont envoyés des messages auxquels je n'ais pas répondu..... effectivement j'ai bien était auditionné.... donc maintenant.. les curieux.... vous savez quoi.... allez faire votre vie fictive ailleurs et laisser moi tranquille.... merci...", a écrit Cédric Jubillar dans une publication Facebook repérée par Midi Libre.

Le mari de Delphine Jubillar a posté ce message quelques heures après avoir été entendu par une juge d'instruction. "La qualité de partie civile de mon client a été confirmée et aucune mise en cause n'est envisagée", a tenu à préciser son avocat Me Jean-Baptiste Alary après son audition. "C'est la seule manière de connaître l'évolution de la procédure, la plus grosse difficulté partagée par les proches, c'est qu'on ne sait rien, c'est terrible de ne rien savoir", a-t-il également indiqué.

Delphine et Cédric Jubillar étaient en instance de divorce au moment de sa disparition. C'est le mari qui avait signalé aux gendarmes la disparition de Delphine Jubillar dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre. Début janvier, le mari de la jeune femme, père de leurs deux enfants, de 6 ans et un an et demi, s'est constitué partie civile.