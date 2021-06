Disparition de Delphine Jubillar : l'hypothèse du complot familial se dessine

Deux jours après leurs arrestations, Cédric Jubillar, sa mère et son beau-père sont toujours interrogés à la gendarmerie de Gaillac dans le Tarn. La pression est maximale pour les gendarmes qui, après six mois d'une enquête qui a fermé toutes les portes, ont la conviction que le mari est le principal responsable dans la disparition de sa femme Delphine Jubillar, qui n'a plus donné signe de vie depuis décembre 2020.

La logique implacable de la violence, déclenchée par la jalousie d'un homme qui se rend compte après plusieurs mois de conflits que son épouse va partir vivre avec un autre et qu'elle souhaite en plus avoir la garde de ses enfants, est plus que jamais cohérente. Selon les enquêteurs, une dispute aurait éclaté et des coups auraient été mortels. Cédric aurait ensuite fait disparaitre le corps de son épouse, peut-être avec la complicité d'un proche.

L'hypothèse d'un complot familial se dessine donc dans la tête des gendarmes. Le 15 décembre dernier vers 22h, Delphine correspond avec le nouvel homme de sa vie et puis Cédric Jubillar affirme qu'elle sort les chiens. Lui s'endort, elle, ne reviendra pas. Les gendarmes considèrent que Cédric ne dit pas tout mais encore faut-il le prouver car ces derniers n'ont pas trouvé le moindre indice, alors que les heures de garde à vue s'égrainent. Le procureur de Toulouse devrait s'exprimer devant la presse ce vendredi après-midi.

