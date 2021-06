Disparition de Delphine Jubillar : enfin la vérité ?

Le 16 décembre 2020, vers 4 heures du matin, la gendarmerie du Tarn reçoit un appel signalant une disparition. Cédric Jubillar indique que son épouse Delphine s'est évaporée en pleine nuit pendant que tout le monde dormait. Une patrouille de la gendarmerie se rend au domicile familiale à Cagnac-les-Mines, près d'Albi.

Cédric Jubillar les attend en pyjama et explique que sa femme n'est plus dans la maison, il ignore pourquoi. Seules indications à ce stade : la disparue n'a pas pris sa voiture, mais est partie avec sa doudoune blanche et a emporté son téléphone portable qui ne répond pas. Les gendarmes prennent l'affaire très au sérieux, une enquête pour "disparition inquiétante" est aussitôt ouverte par le parquet d'Albi.

Cédric Jubillar est immédiatement dans la ligne de mire des enquêteurs. Il va être conduit à Castres pour des vérifications. Le médecin qui l'examine ne note aucune trace suspecte sur le corps. Pas de coups, ni de blessure. Le 24 décembre le domicile est perquisitionné, mais les enquêteurs ne trouvent rien. Il est finalement arrêté le 16 juin et mis en examen deux jours après pour homicide volontaire sur conjoint.

Nos invités

Me Jean-Baptiste Alary, avocat de Cédric Jubillar

Frédéric Abela, journaliste à la Dépêche

Patrick Téjéro, correspondant RTL à Toulouse

