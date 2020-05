Coronavirus : "Les tribunaux ne se sont pas arrêtés" dit Joëlle Munier sur RTL

publié le 03/05/2020 à 11:18

À l'approche du déconfinement, programmé le lundi 11 mai, plusieurs interrogations subsistent concernant la ou les façons dont la justice française va se remettre en marche. Après la longue grève des avocats et la crise sanitaire qui a suivi, la présidente du tribunal judiciaire de Caen, Joëlle Munier estime pour sa part que l'activité des tribunaux ne s'est pas "arrêtée" même si elle a été "limitée" depuis le début du confinement.

"Contrairement à ce que certains pensent, le fonctionnement des tribunaux ne s'est pas arrêté le 16 mars dernier. Ils travaillent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et ce fonctionnement a été maintenu même si on a été contraint de restreindre l'accès aux tribunaux et de limiter notre activité aux cas urgents" a-t-elle souligné.

En ce qui concerne le déconfinement, Joëlle Munier a fait savoir que "nous (les tribunaux) avons des directives et une circulaire qui devraient paraître en principe ce lundi 4 mai. Tout cela va évidemment dépendre de la taille des juridictions, de l'état des effectifs et des contraintes immobilières".

La présidente du tribunal de grande instance de Caen informe que des mesures ont également déjà été prises : "Il y a du gel dans la plupart des juridictions, même si l'approvisionnement est disparate, des masques et un certain nombre de dispositifs de protection".