publié le 24/02/2020 à 13:50

Leur opposition contre la réforme des retraites ne s'atténue pas. Plusieurs dizaines d'avocats ont bloqué les entrées du tribunal de Paris dans la matinée de ce lundi 24 février pour protester la réforme de leur régime autonome de retraite, créant ainsi une file d'attente d'une centaine de personnes.

Toutes les entrées du tribunal de Paris, celles du public et des professionnels de la justice, ont été bloquées le jour même où devait débuter le procès de François et Pénélope Fillon. Ce dernier a d'ailleurs été renvoyé à mercredi. Selon le secrétaire général du syndicat des avocats de France, David van der Vlist, le but de cette mobilisation est de montrer "ce qui se passera demain quand nous n'aurons plus les moyens de faire appel à un avocat".

Après six semaines d'une mobilisation sans précédent chez les avocats, les discussions sont dans l'impasse avec le gouvernement et les juridictions sont asphyxiées par la stratégie de défense massive des robes noires à l'audience.

À écouter également dans ce journal

International - L'Italie, désormais principal foyer européen de coronavirus, a enregistré une cinquième victime liée à l'épidémie ce lundi 24 février. Onze villes de Lombardie sont placées en quasi-confinement tandis que, en France, l'inquiétude monte dans le Sud-Est.



Politique - À l'Assemblée nationale, si les discussions sur la réforme des retraites se poursuivent, 34.000 amendements restent à examiner ce qui laisse la porte ouverte à l'utilisation du 49.3.



Société - Une mesure mise en place ce lundi 24 février permet désormais aux Français de payer leurs impôts, amendes et certaines factures chez leur buraliste. La direction des finances publiques estime à 2 millions le nombre de transactions qui pourraient être effectuées ainsi en année pleine.