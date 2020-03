publié le 20/03/2020 à 11:11

La scène paraît très apocalyptique et ressemble à un film de fin du monde : un supermarché dans une zone sur-bétonnée et des bandes rivales qui règlent leurs comptes au milieu des clients qui ne savent pas comment réagir, un agent de sécurité pris à partie... Mais pourquoi se battent-ils ? On l'ignore.

Le supermarché est localisé à Aubervilliers, dans le 93. Et dans ce département, à en croire la vidéo, la période de confinement tourne à l'émeute. Mais c'est évidemment faux. La vidéo a été partagée des dizaines de milliers de fois en 24 heures sur les réseaux sociaux, alimentant une paranoïa encore plus intense puisque l'on ne peut pas sortir de chez soi pour vérifier.

Cette vidéo n'est pas vraiment fausse non plus. Mais elle est sortie de son contexte. L'AFP Factuel a contacté le magasin Lidl où se serait déroulée la rixe. Comme l'explique un responsable, il s'agit d'images d'une bagarre entre des bandes de la Courneuve et de Saint-Denis. Ils se sont bien donné rendez-vous dans ce magasin pour se battre. Mais ce n'était pas en début de semaine : la scène s'est déroulée en mai 2019 et une opération de police en atteste.



Par ailleurs, ces images montrent une rixe entre bandes, et non un "pillage" ou l’agression d’un agent de sécurité. Neuf personnes avaient été interpellées ce jour-là https://t.co/uIMpGCCN8W [4/4] — AFP Factuel 🔎 (@AfpFactuel) March 19, 2020

Difficile toutefois de dire qui est à l'origine de la diffusion de cette fausse information, puisque ces internautes agissent souvent sous des pseudonymes. En revanche, ceux qui la relayent, on les connaît puisqu'il s'agit souvent de cadres du Rassemblement national (RN). On peut notamment citer la député européenne Mathilde Androuët, dont la publication est d'ailleurs toujours visible sur son compte Twitter avec ce texte : "Pourquoi ces racailles viennent toujours pourrir l'unité nationale en devenant en plus des dangers, porteurs potentiels de virus ?"

Pourquoi ces racailles viennent toujours pourrir l'unité nationale en devenant en plus des dangers porteurs potentiels de virus ? Insupportables, indécents : il faut les mater. Maintenant ! #Aubervilliers pic.twitter.com/JnKYaSBdhC — Mathilde Androuët (@MAndrouet) March 18, 2020

Mais cette infox sème le doute car il y a eu des vidéos de vraies bousculades devant des supermarchés en Seine-Saint-Denis. Mais aucune violence. Il y a eu des scènes que l'on qualifiera de "panique alimentaire" dans les Yvelines, ou ailleurs, mais jamais de vraies violences. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, beaucoup de comptes d'extrême droite alimente des rumeurs de magasins pillés, de camions de livraisons attaqués. Méfiez-vous, vérifiez bien la source de l'image et faites vos courses normalement : les hordes barbares n'ont pas d'attestation de sortir.