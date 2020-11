publié le 06/11/2020 à 13:51

Malgré les mesures de confinement, la courbe ne s'inverse pas et la pression sanitaire est toujours grande, en pleine seconde vague de l'épidémie. Face à la colère des lycéens, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer a indiqué jeudi 5 novembre le renforcement des mesures dans les lycées. Tout cela pose des problèmes d'organisation.

"Aucun lycée n'a trop envie de se lancer dans une refonte complète de l'emploi du temps", nous explique Philippe Vincent, secrétaire général du SNPDEN-UNSA, principal syndicat des chefs d'établissement. "Les collègues vont aller au plus simple c'est-à-dire adapter une forme d'alternance" explique-t-il, "sans qu'on ait à retoucher aux emplois du temps".

Philippe Vincent a également réagi au déroulé du baccalauréat 2021, où le contrôle continu va remplacer les épreuves d'évaluation communes. Selon lui, il n'y aura pas de risques de rupture d'égalité. "Je ne pense pas car ce sera étalé dans la durée", rassure-t-il. "Il n'est pas inenvisageable qu'il y ait des commissions d'harmonisation", ajoute le chef d'établissement, précisant que l'expérience de l'an dernier est encourageante. "On l'a vécu l'an dernier et on n'a pas le sentiment au final qu'il y ait eu tant de distorsion que ça".