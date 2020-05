Camion charnier : 13 personnes mises en examen en France pour trafic de migrants

et AFP

publié le 30/05/2020 à 12:51

Octobre 2019, en Grande-Bretagne : 39 migrants vietnamiens étaient morts dans un camion frigorifique. Sept mois après la découverte macabre, un coup de filet a permis l'arrestation de 13 personnes en France.

Toutes ont été mises en examen au motif de "traite des êtres humains en bande organisée", "aide à l'entrée ou au séjour en bande organisée" ainsi qu'"association de malfaiteurs". Parmi ces arrestations, six personnes sont également poursuivies pour "homicide involontaires". Au total, 12 personnes ont été placées en détention provisoire et une sous contrôle judiciaire.

C'est une vaste opération policière qui a permis d'interpeler ces suspects, mardi 24 mai dans plusieurs lieux de la région parisienne. En même temps, 13 autres personnes ont été arrêtées en Belgique. Un homme, suspecté d'être un organisateur du réseau de trafic de migrant a été interpellé en Allemagne le lendemain du coup de filet.

Le trafic de migrants a perduré pendant le confinement

Parmi les 39 morts de nationalité vietnamienne retrouvés le 23 octobre dernier, se trouvaient 31 hommes et 8 femmes. Les cadavres de deux adolescents de 15 ans ont par ailleurs été découvert dans un conteneur de l'est de Londres.

Les personnes interpellées en France sont suspectées d'avoir abrité et transporté ces migrants en taxi entre la région parisienne et le Nord. Le trafic a perduré après le drame et pendant le confinement. Les trafiquants avaient aménagé les cabines des camions pour cacher les migrants pendant la traversée de la Manche.

L'organisateur présumé de la rotation des chauffeurs a été arrêté le mois dernier en Irlande. Cinq personnes ont déjà été inculpées dont le chauffeur du camion intercepté en octobre : Maurice Robinson, 25 ans, a plaidé coupable d'homicides involontaires devant le tribunal de Londres.