publié le 27/05/2020 à 15:20

39 migrants vietnamiens avaient été retrouvés morts à l'intérieur d'un camion frigorifique le 23 octobre 2019 à l'est de Londres. Ce mercredi 27 mai, le parquet de Paris a annoncé dans un communiqué que 26 personnes avaient été interpellées, dont 13 en France, dans le cadre de l'enquête ouverte.

En octobre, le drame avait exposé les dangers encourus par l'immigration clandestine avec des trafiquants sans scrupules et avait permis d'identifier plusieurs réseaux d'immigrations. Plusieurs personnes, y compris le chauffeur du camion âgé de 25 ans, avaient été arrêtées au Royaume-Uni, en Irlande et au Vietnam.

Dans le communiqué, le procureur de la République Rémy Heitz a déclaré que "26 personnes avait été interpellées dans différents endroits d'Île-de-France et de Belgique". En France, ce sont 13 individus qui ont été placés en garde à vue. Ils sont "suspectés de participer à une organisation criminelle logeant et transportant quotidiennement plusieurs dizaines de migrants venant d'Asie du Sud-Est, et plus particulièrement du Vietnam" depuis plusieurs mois.

Les cadavres de 31 hommes et de 8 femmes, dont deux adolescents de 15 ans, avaient été découverts à bord du conteneur. Toutes les victimes étaient vietnamiennes.