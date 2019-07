publié le 26/07/2019 à 20:58

Le scénario est digne d'un film, à moins que ce ne soit un effet collatéral de la canicule. Ce vendredi vers une heure du matin, un homme s'est présenté avec une hache à l'entrée d'une boîte de nuit, après avoir crié : "Je vais vous découper".

Comme le rapporte L'Est Républicain, l'homme s'est d'abord fait remarquer devant le commissariat de Besançon, où il a hurlé avant de partir. C'est donc via les caméras de surveillance que les policiers décident de le suivre.

"Peu avant l'arrivée des premiers clients", il tente de pénétrer dans la boite du nuit le Styl. Mais le portier l'en empêche. Le videur est menacé par l'homme, qui finit par lui lâcher : "Je vais vous découper." Le gardien sort alors sa bombe lacrymogène, et l'homme s'enfuit.

Ni une, ni deux, le refoulé se dirige vers sa voiture, récupère une hache et retourne à la boîte de nuit. Juste le temps pour le patron de la boîte de nuit et le portier de s'enfermer dans leur discothèque, prévenus par la police. Il est alors intercepté par la police, et placé en garde à vue.

Comme le souligne L'Est Républicain, Besançon est coutumier de ce genre de problèmes. Le patron du Styl avait déjà été menacé avec un pistolet il y a un mois et demi. En avril 2017, un videur de cette boîte de nuit avait été poignardé à mort.