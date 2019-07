publié le 26/07/2019 à 15:39

Selon Ouest-France, mardi 23 juillet dernier, un homme a dépassé un feu rouge au volant d'une camionnette, près de la gare d'Angers. Manque de chance pour lui, la police effectuait une ronde au même moment et a perçu le conducteur en flagrant délit. Alors que les forces de l'ordre lui demandaient de descendre de son véhicule, le forcené a pris la fuite et s'est volatilisé quelques minutes plus tard, laissant son véhicule abandonné dans le centre-ville.

Quelle ne fût pas la surprise des policiers lorsque l'homme en question s'est présenté 3 heures plus tard au commissariat pour signaler le vol de son véhicule ? Il s'était préalablement changé et avait taillé sa barbe, espérant échapper à la vigilance des officiers. Peine perdue, les fonctionnaires présents l'ont reconnu directement et l'ont interpellé.

Le jeune homme sera jugé pour refus d'obtempérer et feu rouge grillé. Deux délits qu'il a déjà avoué pendant son interrogatoire. Il doit comparaître le 28 novembre prochain au tribunal d'Angers.