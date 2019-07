publié le 26/07/2019 à 14:43

Nouveau drame de la précarité. Ce mercredi 24 juillet, peu avant 18h, un homme sans domicile fixe a été retrouvé inconscient par un passant sur un trottoir du XIIe arrondissement de Paris. Les secours n'ont pu que constater à leur arrivée que la victime était tombée dans le coma, victime d'une hyperthermie.

Sa température corporelle avait en effet augmenté de manière anormale. Selon BFMTV, les pompiers et le Samu ont prodigué les premiers soins au SDF qui a ensuite été transporté à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ce mercredi soir, son pronostic vital était toujours engagé et on ne connaissait pas encore son identité.

Pour rappel, la capitale était placée en alerte rouge canicule ce mercredi et la température a dépassé les 35 degrés. La Ville de Paris avait pourtant annoncé que les équipes de maraudes venant en aide au sans-abris avaient été renforcées pour l'occasion.