publié le 26/07/2019 à 18:14

La fin de l'affaire des lycéens arrêtés, à genou et mains sur la tête. L'enquête préliminaire confiée à l'Inspection générale de la police (IGPN) portant sur l'interpellation en décembre 2018 de 151 jeunes en marge d'une mobilisation lycéenne à Mantes-la-Jolie (Yvelines) a été classée sans suite, a appris ce vendredi 26 juillet l'AFP auprès du parquet de Nanterre.

La journée de jeudi 6 décembre avait été très agitée aux abords de 280 collèges et lycées en France. Il y en avait même 45 bloqués par des élèves soutenant le mouvement des "gilets jaunes". Dans les Yvelines, 151 personnes avaient été interpellées. L'interpellation vue dans une vidéo filmée par un policier, et montrant des dizaines de jeunes à genoux, mains sur la tête ou menottées dans le dos, avait suscité l'indignation sur les réseaux sociaux et dans la classe politique.

Il s'agissait d'élèves du lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie. Des dizaines d'entre eux avaient été rassemblés dans le jardin d'un pavillon et dans une maison associative par quelque 70 policiers mobilisés pour cette opération.

Ces arrestations avaient eu lieu après de nouveaux incidents à proximité du lycée Saint-Exupéry, où deux voitures avaient été incendiées et où des heurts avaient éclaté avec la police. Dans le département, c'étaient 189 jeunes âgés de 12 à 20 ans qui avaient été placés en garde à vue, avait indiqué le procureur de Versailles Vincent Lesclous.