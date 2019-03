publié le 19/03/2019 à 06:35

La semaine dernière, Christophe Castaner faisait la une de Voici. On pouvait voir le ministre de l'Intérieur en boîte de nuit, buvant des shots de vodka et dansant avec une collaboratrice. Pour la première fois, il a commenté ces photos.



"Il m'arrive d'aller au restaurant et d'avoir un bout de vie privée et c'est assez sain", a-t-il dit sur LCI. "Le fait qu'un journal people ait dit que j'avais enchaîné les shots de vodka" a été repris "par un responsable politique qui parlait d'alcoolisme : dans quel monde on vit !", a poursuivi le ministre.

Ces images avaient en effet fait vivement réagir plusieurs membres de l'opposition. Benoît Hamon s'était interrogé sur RTL : "Est-ce qu'on ne peut pas réclamer un peu de sobriété de la part des dirigeants politiques dans un moment qui est difficile pour les Français ?"

