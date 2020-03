Besançon : 15 personnes mises en examen pour trafic de stupéfiants

et AFP

publié le 14/03/2020 à 04:55

Une mère de famille et sept hommes âgés de 18 ans à 25 ans ont été placés en détention provisoire, alors que sept autres personnes ont été placées sous contrôle judiciaire, a indiqué le procureur de la République de Besançon, Étienne Manteaux, lors d'une conférence de presse vendredi 13 mars.

Les quinze suspects, mis en examen pour "tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants et non justification de ressources", avaient été interpellés en début de semaine."Ce coup de filet a été déterminant dans l'avancée de l'enquête" portant sur "tous les coups de feu tirés du 21 novembre 2019 au 6 mars 2020 à Planoise", quartier en proie à "une guerre de clans entre deux équipes qui se disputent un territoire de revente de produits stupéfiants".

"Il n'est plus possible de constater que des enfants de 13, 14 ou 15 ans sont sur des places de deal en train de revendre des produits stupéfiants, sans s'interroger sur la responsabilité pénale de leurs parents", a souligné le magistrat. Selon lui, "certaines familles ont basculé dans leur globalité dans la délinquance".

Certaines familles ont basculé dans leur globalité dans la délinquance Étienne Manteaux Partager la citation





Trois individus d'origine parisienne ont été retrouvés avec une arme de poing et des munitions 9 millimètres, comparables à celles utilisées pour abattre dimanche 8 mars un homme de 23 ans à Besançon. "Il pourrait s'agir des auteurs" de cet assassinat qui a également fait un blessé, mais ce n'est qu'une "piste de travail", a noté le procureur.

Quelque trois kilos d'héroïne, un kilo de cocaïne, des munitions létales et des presses pour confectionner la drogue ont par ailleurs été saisis, a ajouté Étienne Manteaux. Des armes, 25.000 euros en petites coupures et une voiture volée en région parisienne, contenant un gyrophare, des gilets pare-balles et des brassards de police ont aussi été retrouvés.